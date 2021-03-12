Глава Троицка стал фигурантом уголовного дела

В администрации Троицка проходят обыски, а главу города Александра Виноградова увезли в Челябинск на допрос в Следственный комитет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце прошлого года силовики задержали вице-мэра Вадима Германа: его обвиняют в превышении должностных полномочий: во время отопительного сезона 2019 -2020 годов чиновник передал оборудование ЗАО «Теплосервис», являющегося поставщиком тепла центральным районам города, в аренду третьим лицам. Компания оценила ущерб в 9 миллионов рублей.

Виноградов тогда зама поддержал, заявив, что это было единственное правильное решение и иначе центр города просто бы замерз. При этом мэр утверждал, что решение о передаче имущества ЗАО «Теплосервис» было согласовано с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в состав которой входил прокурор Троицка.

Однако Герман признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием и заявил, что все документы подписывал после согласования с Виноградовым.

Теперь глава города сам стал фигурантом этого дела: его подозревают в преступлении, подпадающем под часть 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Правда, обвинение ему пока не предъявили.

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 12.03.21

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