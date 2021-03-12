Мэра Троицка отправили в СИЗО

Мэру Троицка Александру Виноградову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Троицкий городской суд избрал в качестве меры пресечения главе города Александру Виноградову содержание под стражей.

Напомним, сегодня, 12 марта, в администрации Троицка прошли обыски, а главу города Александра Виноградова увезли в Челябинск на допрос в Следственный комитет.

Ранее, в конце прошлого года, силовики задержали вице-мэра Вадима Германа. Его обвиняют в превышении должностных полномочий: во время отопительного сезона 2019-2020 годов чиновник передал оборудование ЗАО «Теплосервис», являющегося поставщиком тепла центральным районам города, в аренду третьим лицам. Компания оценила ущерб в 9 миллионов рублей.

Виноградов тогда зама поддержал, заявив, что это было единственно правильное решение – иначе центр города просто бы замерз. При этом мэр утверждал, что решение о передаче имущества ЗАО «Теплосервис» было согласовано с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в состав которой входил прокурор Троицка.

Однако Герман признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием и заявил, что все документы подписывал после согласования с Виноградовым.

Теперь глава города сам стал фигурантом этого дела. В ходе допроса в СКР ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления, после чего увезли в суд.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Виноградова под стражу. Следующие два месяца чиновник проведет в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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