В Челябинске задержали мошенников, похищавших деньги у оренбургских пенсионеров

В Челябинске задержали группу мошенников, похищавших деньги у оренбургских пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, в октябре 2020 года у 90-летней жительницы Оренбурга похитили деньги. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что в квартиру потерпевшей под предлогом продажи меда проникла цыганка. Она выяснила, где пенсионерка хранит сбережения, потом под незначительным предлогом заставила женщину выйти из комнаты и похитила кошелек, в котором хранились 32,5 тысячи рублей.

В феврале 2021 года с заявлением в полицию Орска обратилась женщина преклонного возраста. Она сообщила о хищении 100 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за это деяние – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время проверяется причастность злоумышленников к иным преступлениям на территории региона и других субъектов России.

По адресам их проживания а Челябинске изъяты деньги, золото, банковские карты.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.03.21

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