Число жертв ковида на Южном Урале достигло половины от общего количества умерших зараженных

В Челябинской области за сутки выявлено 138 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 54 тысячи 328 зараженных. 2 тысячи 191 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 97 ). Таким образом, число жертв ковида достигло половины от общего количества умерших зараженных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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