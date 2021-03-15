Челябинцы смогут воспользоваться льготами при проезде в маршрутках

На нескольких нерегулярных маршрутах Челябинска начнут действовать льготы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте на пяти маршрутах, обслуживаемых частными перевозчиками, начнет действовать льготный проезд. Об этом сообщил вице-мэр Челябинска Максим Куляшов.

Уже начаты перевозки льготников на маршрутках №35 и №86, до конца марта к ним присоединятся маршруты №46, №85 и №112. Чиновник также напомнил, что ранее мэрия заключила аналогичные договоры с операторами маршрутов №66, №13, №40 и №36.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.03.21

«Серую» экономику выводят на чистую воду: налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне россиян. / Более 10 тысяч: суточная заболеваемость covid-19 в России снова растет. / Число жертв ковида на Южном Урале достигло половины от общего количества умерших зараженных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»