Летальность коронавируса в Челябинской области превысила 2%

В Челябинской области за сутки выявлено 140 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти ё12 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 54 тысячи 468 зараженных. 2 тысячи 203 из них умерли, непосредственно от инфекции – 1 тысяча 107. Таким образом, летальность коронавируса в регионе превысила 2%. Напомним, по итогам февраля этот показатель составлял 1,93%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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