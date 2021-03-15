Коронавирус, АЧС, птичий грипп: в мире появилось еще три десятка очагов опасных болезней

За неделю в мире зафиксировали 29 очагов опасных заболеваний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, за период с 6 по 12 марта в МЭБ поступили сообщения о регистрации 29 очагов особо опасных болезней в 7 странах мира. Соответствующие нотификации были опубликованы на сайте Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ).

Очаги африканской чумы свиней за отчетный период отмечены на территории Южно-Африканской Республики (4 очага) и Южной Кореи (17). Заразный узелковый дерматит выявлен у крупного рогатого скота в Намибии (2).

Вспышки высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) подтипов H5N8 и H5N5 нотифицированы в Швеции (4) среди дикой и домашней птицы. Кроме того, продолжают регистрировать вспышки ВПГП среди сельскохозяйственной птицы на территории Италии (2 очага; подтип H5N8) и Нигера (2 очага; подтип H5N1).

О случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (SARS Cov-2) сообщили официальные источники Эстонии (1). Инфекция зарегистрирована у домашней кошки.

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.21

Летальность коронавируса в Челябинской области превысила 2%. / Челябинцы смогут воспользоваться льготами при проезде в маршрутках. / «Серую» экономику выводят на чистую воду: налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне россиян. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»