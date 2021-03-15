В Челябинской области закончили расследование уголовного дела о заживо замерзшей трехлетней девочке

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении матери, оставившей без присмотра трехлетнюю дочь.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, жительницу Сатки, обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, утром 4 декабря прошлого года в сенях одного из частных домов Сатки обнаружено тело 3-летней девочки с признаками переохлаждения. По версии следствия женщина накануне вечером не убедилась в безопасности ребенка, в то время как девочка вышла в неотапливаемые сени, открыв незапертую дверь. Войти назад в дом ребенок не смог, так как дверь плотно закрылась.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения прокурору.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.21

Коронавирус, АЧС, птичий грипп: в мире появилось еще три десятка очагов опасных болезней. / Летальность коронавируса в Челябинской области превысила 2%. / Челябинцы смогут воспользоваться льготами при проезде в маршрутках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»