Челябинца отправили на исправительные работы за россыпь интимных фото бывшей подруги во дворе

В Челябинске вынесли приговор местному жителю за распространение откровенных фото бывшей подруги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №2 Центрального района Челябинска признал 48-летнего горожанина виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В судебном заседании установлено, что в сентябре 2020 года мужчина снял, как занимался сексом со знакомой челябинкой. При этом женщина была не в курсе видеосъемки. Через какое-то время парочка рассталась. Причем после ссоры женщина заблокировала ухажера в социальных сетях и сменила номер телефона.

Чтобы поквитаться с подругой, челябинец изготовил снимки стоп-кадров с откровенной видеозаписи, на которых она была запечатлена в обнаженном виде, и поместил их под стеклоочистителем на автомобиле горожанки, а также разложил на асфальт рядом с подъездом дома, в котором она жила.

«В результате вышеуказанных действий фотографии с изображением потерпевшей были просмотрены неограниченным кругом лиц», – сообщили в надзорном ведомстве.

В судебном заседании челябинец вину признал полностью, пояснил, что понимал, что совершает уголовно-наказуемый поступок, в содеянном раскаялся.

Виновному назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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