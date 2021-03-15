В Челябинской области средства нацпроекта тратят на астрологов и метафорические гадания

В Челябинской области средства нацпроекта тратят на оплату «консультаций» астрологов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские чиновники решили возобновить практику «бизнес-девичников». Об этом заявили в региональном центре «Мой бизнес», объединяющем ряд институтов поддержки бизнеса.

Первое в череде запланированных мероприятие должно состояться уже 18 марта, при этом количество участников оценивается в 100 человек. Проводится оно, как указано в анонсе, «в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

При этом организаторы уверены, что именно подобные акции способствуют росту деловой активности жительниц Южного Урала. «В Челябинской области активно развивается женское предпринимательство – по итогам 2020 года регион входит в число лидеров по России, – с гордостью сообщает все тот же анонс, размещенный на сайте центра «Мой бизнес». – В частности, такие результаты можно объяснить проведением неформальных мероприятий, где представительницы прекрасного пола могут обсудить бизнес, семью, увлечения, поделиться своими секретами и инсайтами, зарядиться положительной энергией, которая в дальнейшем поможет им в достижении целей. Именно поэтому команда центра «Мой бизнес» Челябинской области вновь вернулась к формату бизнес-девичников».

На что же намерены потратить средства нацпроекта подопечные регионального министерства экономического развития? «На мероприятии поговорим о женской энергии, узнаем все о стиле деловой женщины, посетим мастер-класс по кофейной живописи, научимся подбирать аксессуары и белье для любого образа и повседневной жизни, поговорим о том, как сочетать семью и бизнес. Также у вас будет возможность посетить консультации астролога, нумеролога и заглянуть в свое подсознание с помощью метафорических карт», – говорилось в анонсе мероприятия.

Видимо, южноуральские чиновники, призванные содействовать развитию бизнес-сообщества региона, иной помощи, кроме как привлечение за бюджетные средства астрологов, нумерологов и практикующих использование метафорических карт психологов (деятельность представителей всех трех направлений, разумеется, никоим образом не лицензируется), предложить предпринимателям не готовы.

Интересно, что в настоящее время анонс мероприятия изменен. И на встречу с астрологами и другими гадалками намекает лишь обещание «дополнительных» мероприятий, фишек и сюрпризов.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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