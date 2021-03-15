В Челябинске бесправник сбил женщину с ребенком

Челябинка с дочерью-школьницей попали под колеса к бесправнику.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла в субботу, 13 марта, в 13:21 на улице Гончаренко напротив дома №90.

47-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2114, будучи лишенным водительского удостоверения, совершил наезд на 42-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь, переходивших проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия пешеходы получили травмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.21

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