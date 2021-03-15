Школьные столовые Южного Урала признали одними из худших в России

Столовые южноуральских школ вошли в первую десятку антирейтинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг качества школьных столовых составило Российское движение школьников. Для этого учащихся попросили оценить предлагаемое им меню, обстановку и манеру общения сотрудников общепита.

В десятке худших оказалась Челябинская область, сообщает РИА «Новости». Компанию южноуральцам составили Тюменская, Тамбовская, Новосибирская, Свердловская, Пензенская области, Чувашия, Удмуртия, Красноярский и Алтайский края.

Меньше всего претензий к работе столовых высказали школьники в Ростовской, Самарской, Вологодской, Амурской, Саратовской и Кемеровской областях, Кабардино-Балкарии, Крыму, Мордовии и Санкт-Петербурге.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.21

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