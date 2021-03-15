Дорого и непонятно: в Челябинске начали продавать «президентские» дома

ЮУ КЖСИ пытается продать «наследие» несостоявшихся саммитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о старте продаж домов в коттеджном поселке Саммит, расположенном в Сосновском районе, сообщила сегодня принадлежащая правительству Челябинской области Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки.

«Поселок расположен на западном берегу Шершней и состоит из 72 объектов, включая готовые дома и земельные участки для индивидуального строительства. На сегодняшний день на территории находятся 35 двухэтажных резиденций: 5 кирпичных, а также 8 больших и 22 малые резиденции, возведенные по немецкой технологии Valdek», – сообщили в ЮУ КЖСИ.

Впрочем, ряд экспертов выразили сомнения в успехе начинания. Не в его пользу местоположение поселка: малоэтажная застройка находится между многоэтажных кварталов. При этом элитный населенный пункт расположен вне границ Челябинска, на территории Сосновского района, а это значит, что его обитателям придется столкнуться со всеми прелестями оптимизированных медицины и образования. Попадая же в Челябинск, жители Саммита будут прямиком въезжать в извечную пробку на плотине Шершневского водохранилища, и эту проблему не решить без возведения еще одного моста.

Вопросы вызывает и концепция поселка. «Дома построены по немецкой технологии Valdek – технология быстровозводимых домов, это панельное домостроительство, но в малоэтажной застройке. Поселиться в панельных домах, чтобы радостно стоять в пробке? Мне кажется, эта ситуация не совсем адекватная, – цитирует 74.ru директора одного из агентств недвижимости Станислава Ахмедзянова. – Концепция поселка – территория открытых границ, она немножко меняет представления наших людей, которые привыкли жить в собственном доме за высоким забором. Клиенты часто говорят, что хотят огороженную территорию, чтобы «ходить в трусах», я не знаю, зачем им в трусах ходить, ну, вот надо. У каждой нации свои особенности, у нас, в отличие от европейцев, никто не хочет выходить из дома и сразу попадать в общественное пространство, люди не готовы полюбить это так быстро.

Плюс надо понимать, что по факту там будет не очень много территории, поэтому портрет покупателя мне пока не видится. Семьи с детьми тут под вопросом, так как будет проблема с садиками и школами. Для людей, которые любят землю, очевидно, что парник с огурцами рядом с домом при предлагаемой концепции не поставишь, они тоже отпадают. Те, кто всегда хотел жить в Европе, но у них не получится? Кто хотел переехать в свой дом в Краснодар или в Сочи, но уже вернулся в Челябинск? В данный момент я не могу нащупать портрет потенциального покупателя».

В конце концов, основной вопрос упирается в цену продажи, считает эксперт. Если дома будут стоить в пределах стоимости 3 – 4-комнатной квартиры на северо-западе Челябинска, они будут продаваться. Но пока застройщик намерен продавать их в пределах 6-28 миллионов рублей. И покупатели, скорее всего, найдутся только на самые дешевые строения.

Интересно, что заказчиком строительства именно этого «президентского» поселка является не частный инвестор. В этой роли выступает АО «Лидер», учредителем которого является министерство имущества Челябинской области. Уставный капитал общества сформирован за счет бюджетных средств – региональное правительство внесло в него 500 миллионов рублей. И неудача с реализацией домов в поселке ляжет на областную казну.

Челябинск, Виктор Елисеев

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