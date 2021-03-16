Сделка про продаже ЧТПЗ завершена

ПАО «Трубная металлургическая компания» сообщила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

Как уже сообщал «Новый День», неделю назад владельцы ТМК и ЧТПЗ объявили о заключении сделки на общую сумму 84,2 млрд рублей. Теперь этот процесс завершен.

«В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ПАО «ЧТПЗ». Нефтесервисный дивизион ГК «Римера» в периметр сделки не вошел (они остались у Андрея Комарова – прим. РИА «Новый День»), – сообщили в ТМК, отметив, что компания ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.

Владельцам оставшихся 13,46% акций ПАО «ЧТПЗ» будет выставлена оферта (сделано коммерческое предложение с указанием цены, условий сделки и срока действия предложения) в соответствии с российским законодательством.

Отметим, часть оставшегося пакета акций принадлежит одному из сыновей недавно умершего бизнес-партнера Комарова Александра Федорова. Остальное будет распределено между наследниками в соответствии со сороками вступления в наследство.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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