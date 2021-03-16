«Трактор» снова простился с Кравцовым

Виталий Кравцов в третий раз попытается закрепиться в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», нападающий «черно-белых» Виталий Кравцов покинул расположение челябинского клуба.

«Воспитанник «черно-белых» отправился в Северную Америку, где продолжит выступления в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Права на хоккеиста в КХЛ остаются за челябинским клубом», – рассказали в ХК «Трактор».

В текущем сезоне Виталий Кравцов принял участие в 49-ти матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. Предыдущие достижение – 21 (8+13) очко было установлено по ходу регулярного чемпионата 2018/2019. Кроме того, в серии плей-офф против «Салавата Юлаева» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) результативных балла. По ходу сезона нападающий первый раз в карьере был вызван в расположение национальной сборной России.

Переход челябинца в зарубежный клуб возмутил некоторых болельщиков. «Что это, если не торговля людьми? – возмущаются горожане в социальных сетях. – Одни придумывают законы, другие стряпают дела, а массы воспитываются в духе индивидуализма и охоты за золотым тельцом, не щадя ни себя, ни других! Система виновата в большей степени, чем сами спортсмены-профессионалы!»

Впрочем, возвращение хоккеиста в Северную Америку было вполне ожидаемо. В 2020 году при переходе Кравцова в «Трактор» речь шла об аренде хоккеиста только на год.

Виталий Кравцов родился 23 декабря 1999 года во Владивостоке. Воспитанник хоккейной школы «Трактор». В 2016-2020 годах играл в составе ХК «Челмет» – фарм-клуба «Трактора», выступающего в ВХЛ. При этом в сезонах 2018/2019 и 2019/2020 годов играл также и за сам «Трактор».

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал Кравцова на драфте 2018 года в первом раунде под общим девятым номером. Однако за океан хоккеист отправился лишь в апреле 2019 года, а уже в октябре вернулся в Челябинск, где провел три месяца, выступая за «Трактор» и «Челмет». После этого «Нью-Йорк Рейнджерс» вновь вернул его в свою систему.

Впрочем, за самих «рейнджеров» Кравцову пока так и не удалось сыграть. В сезоне 2019/2020 он выступал за Hartford Wolf Pack – фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», играющий в Американской хоккейной лиге.

В августе прошлого года Виталий Кравцов вновь вернулся в Челябинске, отыграв на сей раз в «Тракторе» весь сезон 2020/2021 годов. Но с поражением «черно-белых» в первом же круге плей-офф Кубка Гагарина игровой сезон, на время которого арендовали хоккеиста, завершился. И теперь Кравцов намерен предпринять третью попытку закрепиться в НХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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