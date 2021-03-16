Мэрия Челябинска отказалась вывозить снег с придомовых территорий

Власти Челябинска свалили на горожан обязанность по вывозу снега из дворов многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданное заявление прозвучало в ответе представителей администрации областного центра на возмущение челябинцев по поводу заваленных снегом придомовых территорий, появившееся на официальном странице губернатора Челябинской области Алексея Текслера ВКонтакте.

Чиновники заявили, что финансировать вывоз снега из дворов челябинцы должны самостоятельно. «Договором управления многоквартирным домом не предусмотрены работы по вывозу снега с придомовой территории многоквартирных домов, – отметили представители мэрии. – Для проведения работ по вывозу снега с придомовой территории собственникам помещений необходимо принять соответствующее решение на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома с учетом предложений управляющей организации, а также определить источник финансирования. Далее протокол общего собрания собственников необходимо направить в управляющую организацию».

Напомним, несколько лет назад власти различного уровня начали кампанию по передаче в собственность жителям многоквартирных домов придомовых территорий. Ведь до этого земельные участки были закреплены за муниципалитетом. Чиновники активно пользовались этим, спокойно согласовывая проекты точечной застройки, благодаря чему во дворах вырастали торговые комплексы, а то и новые «свечки» жилых домов, зачастую нарушая действующие СанПиНы.

Правда, была у этой ситуации и другая сторона: мэрии приходилось содержать дворовые территории за счет бюджета, что явно не нравилось городской администрации.

В начале кампании по передаче придомовых территорий чиновники попытались «соблазнить» челябинцев обещаниями нулевой ставки земельного налога на эти участки. Однако это не сделало предложения мэрии привлекательными. Дело сдвинулось с места лишь после ультимативного требования по участию в национальном проекте благоустройства дворовых территорий: участвовать в программе лишь участки, находящиеся в собственности жильцов МКД.

Теперь же оказалось, что и разбираться с последствиями повальных снегопадов горожанам придется самостоятельно: единственное, на что пока готова пойти мэрия – не брать деньги за складирование снега на снегосвалках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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