19-летний воспитанник школы «Трактор» скончался в больнице от травмы, полученной во время матча

19-летний Тимур Файзутдинов умер после трехдневного пребывания в реанимации после травмы, полученной в плей-офф Кубка Харламова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МХК «Динамо Санкт-Петербург», 19-летний капитан молодежного клуба Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле во время матча 1/8 финала Кубка Харламова (Молодежная хоккейная лига) «Локо». Шайба попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня.

Сегодняшний матч четвертьфинала ВХЛ «Динамо Санкт-Петербург» – «Нефтяник», пройдет в память об игроке и начнется с минуты молчания. Матчи МХЛ 16 и 17 марта, матчи КХЛ 17 и 18 марта также начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.

Тимур Файзутдинов – воспитанник хоккейной системы «Трактор». С 2017 года он выступал за «Динамо Санкт-Петербург». За четыре сезона он провел 191 матч в качестве защитника. Сезон 2020/2021 годов он начал капитаном молодежной команды питерского клуба.

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