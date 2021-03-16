В Челябинске официально объявили о начале весенних субботников

В Челябинске готовятся к массовым субботникам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, традиционные мероприятия по санитарной очистке и благоустройству города стартуют в областном центре 22 марта. Субботники завершатся к 1 июня.

Согласно распоряжению администрации города, главам внутригородских районов поручено организовать работу по наведению порядка на вверенных территориях, обеспечив участников субботников необходимым инвентарем, транспортной и погрузочной техникой.

В рамках проведения общегородских субботников руководителей предприятий, учреждений и общественных организаций призывают привести в порядок входные группы, цоколи, водостоки, ограждения, находящиеся в их владении, а также убрать мусор с прилегающих территорий и благоустроить их. Кроме того, обеспечить вывоз собранного мусора на полигон, не допуская его складирования на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.

Также в ходе субботников приведут в порядок мемориальные объекты, памятники, здания и сооружения, находящиеся в муниципальной собственности и имеющие историческую, культурную и архитектурную ценность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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