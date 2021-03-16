Большинство горожан требуют остановить любое строительство в Челябинском бору

Больше половины челябинцев выступают за введение моратория на любое строительство в городском бору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к таким выводам пришли социологи РАНХиГС по итогам опроса горожан. Результаты исследования представили в ходе очередного заседания рабочей группы по проблемам Челябинского городского бора в законодательном собрании области.

В ходе социологического опроса исследователи опросили 400 совершеннолетних горожан, проживших в Челябинске не менее одного года. Из них 56% выступили против какого бы то ни было строительства на территории городского леса.

84% респондентов против строительства жилых домов и гостиниц на границе особо охраняемой территории, каждый третий из опрошенных (около 30%) высказался против строительства спортивных объектов. Правда, 56% горожан не видят в строительстве спортсооружений ничего страшного.

Основными проблемами памятника природы челябинцы считают загрязнение его мусором (69% участников опроса), движение по бору транспорта (43%) и слабый контроль за состоянием бора со стороны городской власти (31%).

Помимо моратория на строительство горожане высказались за проведение работ по уходу за деревьями (44%), повышение культуры челябинцев (43%), высадку деревьев после санитарных рубок (39%) и увеличение финансирования ООПТ (27%). При этом 43% респондентов готовы лично принять участие в работах по высадке деревьев и 40% – в уборке мусора. И 27% опрошенных признались, что не готовы к личному участию в поддержании бора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.21

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