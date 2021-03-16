В Челябинске требуют наказать муниципальное учреждение, выставившее администрации счет за невыполненные работы

В Челябинске продолжаются «снежные» войны. Оказавшаяся неожиданно обильной на осадки зима в очередной раз всколыхнула городское сообщество, обострив проблему уборки и благоустройства столицы Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока власти Челябинска продолжают каждый понедельник грозить подрядчикам последствиями за некачественную работу в сфере благоустройства, пытаясь одновременно свалить на горожан ответственность за вывоз снежных завалов из дворов многоквартирных домов, структуры самой мэрии оказываются в числе тех, кто мало того, что не выполняет порученные им обязанности, но еще и пытается получить за это деньги у районных администраций.

Разобраться в вопиющей ситуации потребовал депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Ларин. Парламентарий не раз привлекал внимание властей к неудовлетворительному содержанию общественных пространств Калининского района областного центра (до сентября 2020 года он был депутатом районного собрания).

Теперь челябинец направил в администрацию Калининского района требование о привлечении к уголовной ответственности МБУ «Геоцентр Челябинска». Ларин выяснил, что с 1 по 15 января 2021 года учреждение было ответственным за содержание общественных территорий района. Но парламентарий настаивает, что в действительности подотчетные ему участки не убирались. Однако это не помешало бюджетному учреждению выставить районной администрации счет на 359 тысяч рублей за якобы выполненные работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.21

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