В челябинской «маленькой Баварии» начали рушиться потолки

В одном из домов «немецкого» квартала в Челябинске рухнул потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальное ЧП произошло сегодня, 16 марта, в доме №26 по улице Социалистическая. Об этом сообщает telegram-канал «Я выхожу Челябинск».

«В одном из домов так называемого немецкого квартала в Металлургическом районе обвалился потолок. Прорвало трубу, – рассказали авторы канала. – Хлынувшая вода топит подъезд дома. А в другом подъезде прорвало опять трубы на первом и втором этажах».

«Ну, все. Осталось только полу провалиться. На ипотеку денег нет, будут рыть землянки», – рассуждают челябинцы в комментариях. При этом, по словам горожан, еще 3 года назад во всех немецких домах должны были заменить отопление. Однако никто так ничего и не менял.

Напомним, квартал в Металлургическом районе, известный под названием «Маленькая Бавария», обладает статусом выявленного объекта культурного наследия регионального значения. Однако на протяжении нескольких лет вокруг этого статуса идут судебные споры: часть собственников пытаются добиться лишения квартала особого статуса, заявляя о том, что он мешает проведению капитального ремонта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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