В Челябинской области ограничат движение большегрузов

Южноуральцев предупредили о традиционном ограничении движения фур весной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, движение большегрузов по региональным автомобильным дорогам Южного Урала будет ограничено с 12 апреля до полного просыхания земляного полотна, но не более чем на 30 суток.

Ограничение касается механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Если нагрузка на ось превышает норму, движение транспортных средств должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых миндортрансом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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