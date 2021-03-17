На Южном Урале снижаются темпы роста производства

Динамика индекса промышленного производства в Челябинской области затормозилась.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, индекс промышленного производства (ИПП) региона за первые 2 месяца текущего года зафиксировал значение 110,6% (+10,6% к январю-февралю 2020).

Динамику роста показали все 4 группы ИПП по видам деятельности: добыча полезных ископаемых (+72,6%); обрабатывающие производства (+6,3%); обеспечение электроэнергией, газом и паром (+10,6% – хотя в данном случае свою роль сыграли февральские морозы); водоснабжение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений (+3,8%).

При этом, в группе «Обрабатывающие производства» некоторые виды деятельности демонстрируют существенное сокращение объемов: производство резиновых и пластмассовых изделий (-33,7%); производство напитков (-26,6%); ремонт и монтаж машин и оборудования (-21,8%).

Следует отметить, что несмотря на положительное значение ИПП по итогам 2-х месяцев (110,6%), темп его роста замедляется: в январе ИПП составлял 111,7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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