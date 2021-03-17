В Челябинской области от коронавируса умерли 8 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 136 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 54 тысячи 741 зараженный. 2 тысячи 224 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 124).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 17.03.21
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