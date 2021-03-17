На Южном Урале осудили наркодилеров, собирающихся наводнить синтетикой юг региона

В Челябинской области вынесли приговор трем жителям Магнитогорска, задержанным в феврале 2020 года.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ РФ по Челябинской области, мужчины купили через Интернет синтетические наркотики a-PVP и мефедрон.
Часть из них они привезли в Магнитогорск и начали расфасовывать для перепродажи. Остальное находилось в тайнике на территории Агаповского района.
В целом, у преступной троицы изъяли более 2 кг различных синтетических
наркотическов.
Агаповский районный суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»), и приговорил их к 8 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режимов.
Челябинск, Павел Зварзин
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