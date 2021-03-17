Челябинец забил подпольный склад паленой водкой на 4 миллиона рублей

У челябинца нашли контрафактные алкоголь и сигареты на 4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, склад контрафакта полицейские обнаружили в Курчатовском районе Челябинска. Его владельцем оказался 34-летний горожанин.

Мужчина арендовал бокс, который забил контрафактной продукцией. В ходе обыска полицейские изъяли у него около 20 тысяч немаркированной табачной продукции, 1 тысячи 200 единиц поддельного алкоголя и более 1 тысячи 300 литров спирта. Общая сумма изъятого составила около 4 миллионов рублей.

По данному факту следствием отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частями 5 и 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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