УФАС – не указ? Южноуральское ГУФСИН вновь нацелилось на госконтракты без торгов

Челябинское УФАС России выдало предостережение ГУФСИН России по Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, региональное управление пенитенциарного ведомства разместило на своем сайте информацию о преимуществах заключения с ним как с единственным поставщиком контрактов по государственным и муниципальным закупкам.

Такие действия могут быть рассмотрены как нарушение закона о защите конкуренции, заявляют антимонопольщики. «Действующее законодательство действительно предусматривает возможность заключения контракта с исправительными учреждениями как с единственным поставщиком, – отмечают представители ФАС. – Однако указанная возможность не должна быть использована заказчиками с целью обхода проведения конкурентных процедур».

Напомним, антимонопольное ведомство уже ловило ГУФСИН по Челябинской области и местных чиновников на нарушениях законодательства. Так, Челябинское УФАС России признало, что закупка по благоустройству участка около аэропорта «Челябинск» проведена с нарушением законодательства о контрактной системе.

К такому выводу пришла комиссия ведомства после проведения внеплановой проверки по факту заключения комитетом дорожного хозяйства администрации Челябинска контракта с ФКУ «Исправительная колония №2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» без проведения конкурентных процедур.

Контракт на выполнение работ по благоустройству участка автодороги Аэропорт-Бродокалмакский тракт в рамках реализации мероприятий по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области был заключен на сумму 84,6 млн рублей.

При этом, как установило надзорное ведомство, учреждением уголовно-исполнительной системы выполнены работы только на сумму около 4 млн руб. Для выполнения же большей части работ колония привлекла субподрядчиков, о чем свидетельствуют 65 заключенных контрактов на общую сумму около 71 млн рублей.

Тогда антимонопольщики отменили, что осуществление закупки у единственного поставщика при выполнении работ учреждением уголовно-исполнительной системы оправдано лишь для обеспечения занятости осужденных и эффективности использования бюджетных средств. Выполнение же каких-либо работ в рамках контрактов с предприятиями ФСИН по субподряду идет вразрез с принципами законодательства о контрактной системе.

Кроме того, в настоящее время УФАС ведет сбор информации о возможных нарушениях антимонопольного законодательства при заключении муниципальными заказчиками Челябинской области контрактов с региональным ГУФСИН России. Речь идет о 65 контрактах с 2017 года по 2020 год на выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту на общую сумму 494 млн рублей. В списке заказчиков власти Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Верхнеуральска, Верхнего Уфалея, а также Сосновского, Еманжелинского, Агаповского и Чебаркульского районов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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