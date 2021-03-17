За экс-главу Челябинска взялись судебные приставы

Судебные приставы начали взыскивать с бывшего главы Челябинска, экс-вице-губернатора Челябинской области Евгения Тефелева штраф в размере 13,2 миллиона рублей. Информация о начале исполнительного производства появилась на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшему мэру Челябинска вменяли получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Санкция статьи 290 УК РФ (часть 6) предусматривает до 15 лет лишения свободы, но Тефтелев заключил досудебное соглашение. В итоге обвинение запросило для него 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, последующим лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет и со штрафом в размере 75 миллионов рублей.

Защита заявляла о безупречной трудовой деятельности клиента (во время которой он и получил взятку), его преклонном возрасте, участии в благотворительных организациях и просила ограничиться штрафом.

В итоге суд приговорил Тефтелева к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Прокуратура сочла вердикт слишком мягким и продолжало настаивать на своей позиции в суде. 23 декабря Челябинский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и оставил приговор без изменения.

Исполнительное производство по взысканию более 13 миллионов рублей штрафа станет, по всей видимости, первым в целой череде производств. Известно, что часть штрафа экс-чиновник уплатил до начала взыскания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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