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Среда, 17 марта 2021, 15:58 мск

Новости Челябинск

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Жители «забытого» поселка наградили челябинских чиновников лопатами для уборки снега

Жители поселка «Никольская роща» решили «вдохновить» администрацию Калининского района Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», целая делегация пенсионеров из поселка «Никольская роща» посетила кабинет главы Калининского района Сергея Колесника. И пришли горожане не с пустыми руками.

Челябинцы принесли с собой новенькие лопаты для уборки снега, купленные сразу после того, как южноуральцы получили пенсию. Оказалось, что в Калининском районе, как и у их соседей из Курчатовского района с их городком ЧВВАКУШ, есть свой «забытый» поселок – «Никольская роща», расположенный, кстати, на вполне себе муниципальной земле.

Но последнее никоим образом не приблизило к этим горожанам подрядчиков, отвечающих за содержание и уборку дорог и общественных пространств. По словам жителей поселка, снегоуборочную технику в «Никольской роще» не видели за эту зиму ни разу. Вот и решили пенсионеры скинуться и помочь главе района Сергею Колеснику бороться с последствиями снегопада. Новенькие лопаты они оставили в приемной чиновника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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