После реставрации челябинского театра оперы и балета возбудили уголовное дело о хищении

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении свыше 16 млн рублей при реставрации объекта культурного наследия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство на основании материалов главного контрольного управления региона провело проверку исполнения законодательства при реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание Челябинского государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки».

Проверкой установлено, что в 2019 году подрядной организацией в рамках заключенного государственного контракта на выполнение капитального ремонта и реставрации здания театра предоставлен к оплате и получен расчет за выполненные работы по заведомо завышенной стоимости.

При реставрации был использован более дешевый материал, не предусмотренный условиями контракта. В результате бюджету региона причинен ущерб в размере более 16,5 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой области на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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