В Челябинске начала разваливаться дорога, отремонтированная в прошлом году

Челябинские общественники заявили о некачественно выполненном ремонте дороги, прошедшем в 2020 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, весеннее потепление традиционно продемонстрировало качество работы дорожных подрядчиков, обеспечивающих реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Челябинске.

Эксперты организации обнаружили разрушения и другие недостатки на дороге, которая была отремонтирована в 2020 году. Общественники обратились к главе Челябинска с просьбой побудить подрядчиков исправить выявленные дорожные дефекты.

Речь идет об участке дороги на улице Шаумяна, к которому у общественников были претензии еще на этапе проводимого ремонта, но подрядчик – «Уралдорстрой» (бывшая компания «ЯКК») не принял их во внимание. Результатом стало скорое разрушение дорожного полотна. Также здесь образовалась глубокая яма, в которую, в том числе из-за отсутствия освещения в темное время суток, регулярно попадают автомобили. Водители жалуются на причиненный ущерб – поврежденные диски и колеса. У экспертов также возникли претензии к прилегающим территориям, которые дорожники проигнорировали.

По предварительным итогам реализации БКАД в 2020 году в Челябинске, ни один из подрядчиков не обошелся без нарушений. Поэтому в новом сезоне общественники будут с особым вниманием контролировать качество работ по нацпроекту. Также эксперты призывают южноуральцев подключиться к мониторингу в режиме онлайн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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