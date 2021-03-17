Из-за сильных снегопадов уровень воды в реках Южного Урала может подняться на метр выше среднемноголетних значений

Власти Южного Урала обеспокоены паводковой ситуацией в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, одной из ключевых тем совещания глав муниципалитетов Южного Урала стала предстоящая паводковая ситуация.

В этом году на территории области прошли обильные снегопады, и особенно велик риск паводков на юге области, где в результате образования ледяных заторов на реках вода может пойти поверх льда и подняться на метр и более относительно среднемноголетних отметок, отмечают в правительстве области.

Муниципалитетам необходимо будет провести превентивные мероприятия по искусственному ослаблению льда, ускорить и усилить уборку улиц от снега, чтобы снизить нагрузку на ливневую канализацию и не допустить подтопления тротуаров и основных магистралей городов и поселений.

Также следует проверить системы экстренного оповещения населения и запланировать мероприятия по оповещению людей, проживающих в потенциально опасных местах, подверженных подтоплению.

Чтобы избежать снижения качества воды во время половодья, нужно уже сейчас начать очистку от мусора берегов, зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, увеличить частоту отбора проб, подчеркивают власти Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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