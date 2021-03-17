В Челябинске появился первый трамвай с валидатором

В Челябинске вышел на линию первый трамвай с валидатором. Об этом сообщили в группе «Челябинский транспорт».

«В вагоне 20-го маршрута установлено 3 валидатора возле каждой двери для оплаты проезда социальными, транспортными и банковскими картами. А вот с наличными по-прежнему к водителю», – говорится в сообщении.

Пока нововведение не оценили ни пассажиры, ни сотрудники общественного транспорта:

«Плавный техничный перевод на то чтоб водители собирали плату за проезд бесплатно. Потихоньку вели к тому, что водитель и кондуктор в одном лице! Только для этого нужно в сотый раз увеличивать график с учетом того, что водитель должен на остановке обилечивать, а не во время движения! Сами следят, чтобы дверь кабины во время движения была закрыта и не отвлекали водителя, и сами ставят в такие условия, что водитель, чтобы соблюсти график, должен обилечивать в движении», – ворчат водители.

«Ай-яй-яй, нас, живых кондукторов, на технику заменяют! Как же мы без работы на любимом трамвае? А не подумали, где нам работу возьмёте?! Да, и мы хотим работать только в автобусе, троллейбусе, трамвае! Скучные офисы, цеха, школы, садики, больницы, улицы нам в качестве работы на фиг не нужны! Может, уехать в другой город, где нужны не валидаторы, а кондукторы общественного транспорта?! Ха-ха, вот так вам – теряйте людей!» – возмущаются кондукторы.

«A еcли oплaтил, кaк вoдитeль узнaет, чтo я oплaтил? Пoпрoсит eщё рaз оплaтить, нo пpи нeм?» – переживают пассажиры.

Отметим, что валидаторы давно работают в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга. Правда, в Питере процесс на самотек решили не пускать – там в каждом салоне есть кондуктор-контролер, который проверят, проведена ли оплата и обилечивает тех, кто предпочитает наличные. В Москве оплату оставили на совести пассажиров: контролеры в транспорт заглядывают периодически.

В Челябинске в дисциплинированных пассажиров не верят: «С кондукторами-то умудряются бесплатно ездить, а тут сам плати, включай совесть свою, наивные… А как в час пик оплачивать, когда трамвай забит пассажирами?» – комментируют горожане.

Их опасения подтверждаются: «Сегодня ехала в этом трамвае: прямо делегация целая – кондуктор и 2 контролера. Все равно за всеми не уследишь: пока ехала, заметила, что один пассажир не оплатил – зайцем проехал», – рассказывает челябинка.

Челябинск, Павел Зварзин

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