Поворот: Верховный суд после решения ЕСПЧ отменил постановления об аресте челябинского экс-следователя, отбывающего срок в колонии

Защита бывшего следователя из Челябинска готова использовать позицию Верховного суда при оспаривании постановления о заключении в колонию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 марта, президиум Верховного суда РФ отменил решение о заключении экс-следователя СКР в Челябинске Дениса Гуламова в СИЗО, а также все постановления, продлявшие эту меру пресечения.

Напомним, в настоящее время бывший силовик отбывает срок в 6,5 лет колонии за незаконное возбуждение уголовного дела, фальсификацию доказательств, незаконное задержание, а также хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Как пришел к выводу суд, таким способом экс-следователь пытался заставить предпринимателя отказаться от бизнеса, о чем его попросили родственники бизнесмена.

Однако, в ходе судебных разбирательств его адвокаты дошли до Европейского суда по правам человека, куда пожаловались на длительное содержание своего подопечного под стражей, а также содержание его в металлической клетке во время судебных заседаний. ЕСПЧ счел это нарушением Конвенции о защите прав и свобод человека, взыскав с РФ в пользу челябинца 9,7 тысячи евро. После этого защита южноуральца обратилась в Верховный суд РФ с ходатайством о возобновлении производства, так как подобное решение ЕСПЧ считается основанием для этого, что отражено в Уголовно-процессуальном кодексе РФ.

Производство возобновили. А сегодня, 17 марта, президиум ВС РФ отменил решение об избрании в отношении Гуламова меры пресечения в качестве заключения под стражу, а также все последующие постановления о продлении его содержания в СИЗО. Защита намерена использовать позицию верховных судей в ходе рассмотрения кассационной жалобы на приговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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