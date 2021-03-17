Экоактивисты намерены отнять решение судьбы Челябинского бора у Седьмого кассационного суда

В Челябинске назначили дату рассмотрения кассационной жалобы юристов законодательного собрания региона на отмену их решения по городскому бору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание Седьмого кассационного суда общей юрисдикции по жалобе юристов южноуральского парламента назначено на 14 апреля. Об этом сообщила депутат Центрального районного совета Челябинска Елена Вахтина.

Напомним 2 февраля этого года Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга повторно рассмотрел жалобы на решение Челябинского областного суда по иску о границах городского бора.

Власти не оставляют намерений разместить на территории Челябинского городского бора разместить новый хирургический корпус областной детской клинической больницы. Специально для этого из состава одноименной ООПТ был исключен участок площадью 5 гектаров. А якобы в качестве компенсации в состав памятника природы включили урочище Монахи и прилегающую к нему территорию общей площадью более 50 гектаров.

Однако действия городских и областных властей вызвали резкие протесты экоактивистов, выступивших против стройки в городском бору. Челябинцы настаивают на строительстве цельного больничного комплекса в другом районе областного центра.

Противники строительства дошли до второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ. Это решение парламентарии оспорили в седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, вставшем на их сторону. Дело было направлено на повторное рассмотрение второго апелляционного суда.

Так как предыдущий запрет был отменен, постановление ЗСЧО вновь вступило в действие, и формально строительство на спорном участке разрешено. Чем и воспользовались областные власти, и в декабре минувшего года объявили о наборе заявок для участия в конкурсе на разработку проекта хирургического корпуса детской областной клинической больницы. Согласно конкурсной документации, срок исполнения контракта – четвертый квартал 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 40 миллионов рублей.

При этом чиновники откровенно заявляли, что альтернативные варианты под строительство рассматривать не намерены.

Однако планы пришлось изменить: в январе второй апелляционный суд удовлетворил ходатайство экоактивиста Владимира Казанцева и приостановил решение законодательного собрания в части участка для стройки до рассмотрения спора.

Наконец, 2 февраля состоялось повторное рассмотрение дела. «На суд приехали две представительницы ответчика от ЗСО с кипой документов на целый том: отчет, письма от медиков и прочее на 500 листов. Непонятно для чего. Все изготовили в конце 2020 года. Всячески старались придать обоснованность и законность своему решению. Но суд оставил прежнее свое решение в силе. Апелляция признала незаконным изъятие участка под строительство детского хирургического корпуса. Также суд оставил без изменений свое решение и в другой его части: пойму реки Миасс и Монахи не присоединят. Решение ЗСО отменено полностью», – рассказал Владимир Казанцев в своем telegram-канале.

При этом экоактивисты настаивают на необходимости проведения законных процедур по созданию ООПТ в пойме реки Миасс и на территории Монахов. Региональному же руководству советуют скорейшим образом найти новое подходящее место под строительство детского хирургического корпуса.

Но чиновники к компромиссу не готовы. Более того, недавно они внесли строительство нового корпуса детской больницы в планы дальнейшей деятельности областного правительства, заявив, что строительные работы будут закончены в 2023 году. Планы подкреплены соответствующим финансированием.

3 марта юристы регионального заксобрания внесли в седьмой кассационный суд очередную жалобу, которая, не исключено, снова будет удовлетворена, и разбирательство пойдет дальше по кругу.

Но экоактивисты готовы сделать нестандартный ход. Общественники ссылаются на недавный прецедент в судебных разбирательствах юриста Юлии Нагибиной и правительства Челябинской области. Челябинка заявила о возможном конфликте интересов седьмого кассационного суда и регионального кабмина, после чего ее дело направили в Верховный суд РФ для определения иной подсудности. «Мы намерены применить эту ситуацию в нашем деле», – заявила Елена Вахтина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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