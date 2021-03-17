Челябинцы, чтобы избавиться от сугроба, изукрасили его фамилией оппозиционера. Подействовало

Челябинские чиновники пообещали оперативно убрать снежную кучу в центре города после того, как на ней написали фамилию оппозиционера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сугроб грязного снега удобно расположился у кино-театрального центра имени Пушкина в самом центре Челябинска. Но это не смутило чиновников мэрии, решивших не обращать внимания на весьма неэстетичную картину в нескольких сотнях шагов от здания администрации.

Во всяком случае, иначе горожане не могут объяснить, почему кучу грязного снега не убирают уже больше месяца.

По словам горожан, в ответственный за уборку снега комитет дорожного хозяйства Челябинска, о проблеме сообщают, начиная с 5 февраля. Но снег и ныне там.

Тогда горожане и решили воспользоваться радикальным методом, о котором узнали из интернета. Вооружились баллончиками с краской и написали с нескольких сторон фамилию оппозиционера Алексея Навального – чтобы хоть так обратить внимание на непорядок, раскинувшийся рядом с культурным объектом. Видео процесса выложили в социальных сетях.

В мэрии, конечно, посетовали не недоработки подрядчика. Но все-таки пообещали: сугроб уберут в течение суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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