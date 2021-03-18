Южноуральцы стали больше работать

Жители Челябинской области признались, что стали больше работать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 58% жителей Южного Урала уверены, что в последнее время стали работать больше. Еще 10% отметили, что количество работы за «пандемийный» год, наоборот, поубавилось, а для 27% ничего не изменилось. Таковы результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

При этом только 42% жителей Челябинской области тратят непосредственно на работу больше 81% времени в течение типичного трудового дня. 12% обычно занимаются работой по полдня и меньше.

Чаще всего от рабочих дел южноуральцев отвлекает неформальное общение с коллегами (50% выбрали этот вариант), а также чтение новостей (38%) и социальные сети (33%). 17% могут отвлечься на домашние дела, 15% – на уборку, 13% – на чтение книг, 10% – на подработку. По 6% жителей региона во время работы могут заняться онлайн-шоппингом и смотреть видеоролики, фильмы или сериалы. При этом на чтение новостей чаще отвлекаются юристы, а на соцсети – работники искусства и масс-медиа.

«На общение с коллегами у 60% респондентов, как правило, уходит до трети рабочего времени. Обеденный перерыв у половины жителей Южного Урала обычно короткий: 48% тратят на него не больше 30 минут. 50% могут провести на обеде целый час, еще 2% – даже больше. Самый маленький перерыв на обед обычно бывает у работников сферы туризма и ресторанов, а также у медиков. Долгим обедом могут похвастаться юристы, строители и маркетологи», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Интересно, что подавляющее большинство жителей Челябинской области вынуждены заниматься рабочими задачами и в период досуга – не делают этого только 15% опрошенных (чаще всего это рабочий персонал, сотрудники сферы безопасности и административный персонал). 21% рассказали, что очень часто трудятся во внерабочее время, 61% – хотя бы иногда (чаще всего это специалисты по закупкам, руководители и маркетологи).

Челябинск, Виктор Елисеев

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