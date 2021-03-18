В Челябинской области присяжные вынесли вердикт по делу о заказном убийстве

В Челябинской области коллегия присяжных рассмотрела дела о заказном убийстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, в ходе предварительного следствия было установлено, что житель Республики Беларусь Олег Каморников, являясь руководителем нескольких организаций и желая уйти от уплаты накопившихся за компаниями долгов, предложил жителю Златоуста стать фиктивным директором его фирмы. Тот согласился.

В 2017 году в отношении компании Каморникова стали проводиться проверки, в связи с чем директору фирмы в Златоуст пришла повестка с вызовом на допрос в правоохранительные органы Беларуси, о чем тот по телефону сообщил сотрудникам организации, которую формально возглавлял. Каморников, не желая допустить возможности взыскания с него долгов, а также быть привлеченным к ответственности по законодательству Республики Беларусь, решил не допустить явки златоустовца на допрос.

В мае 2017 года он приехал в Златоуст, собрал сведения о месте фактического проживания директора, его образе жизни и роде деятельности, купил оружие и патроны, после чего вернулся домой. В июле того же года Каморников предложил своему знакомому Ивану Чеботаеву вместе с ним поехать на Урал, чтобы «разобраться» с фиктивным директором.

Они приехали в Златоуст, встретились с «управленцем» и под надуманным предлогом убедили его поехать с ними в Миасс, однако остановились на трассе, где Каморников выстрелом в спину убил златоустовца. Вместе с Чеботаевым они закопали тело в лесу и скрылись.

Присяжные решили, что оба виновны в инкриминируемых им преступлениях: Каморников – в убийстве из корыстных побуждений, по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), Чеботаев – в пособничестве в убийстве из корыстных побуждений, по найму (ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Однако, по мнению присяжных, Чеботаев заслуживает снисхождения.

«Далее в судебном заседании состоится обсуждение последствий постановленного вердикта, после чего суд выслушает прения сторон и последнее слово подсудимых и удалится в совещательную комнату для постановления приговора», – сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Челябинск, Павел Зварзин

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