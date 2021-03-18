Каждый второй челябинец не верит в возможность реализовать себя в России

Почти половина жителей Челябинска считают, что не сможет реализовать себя в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у жителей регионального центра, есть ли сегодня в России у людей возможность реализовать себя, найти применение своим способностям. Ответы на вопрос получились неоднозначные.

42% не уверены в том, что у них есть возможность найти применение своим способностям. 52% опрошенных заявили, что такая возможность, скорее всего, имеется. Еще 6% затруднились с ответом.

Интересно, что в группе оптимистов преобладают студенты и работники бюджетных организаций в возрасте18-24 и 25-44 лет.

В контрастной группе – тех, кто не видит на сегодняшний день для себя такой возможности, много индивидуальных предпринимателей, руководителей организаций и неработающих пенсионеров.

При этом в наличии сегодня в России у людей возможности реализовать себя, найти применение своим способностям чаще уверены челябинцы с высокими субъективными оценками уровня материальной обеспеченности.

Интересно, что среди челябинцев пессимистов больше, чем в целом по России. Так, в ноябре 2020 года фонд «Общественное мнение» опубликовал данные социологического опроса о возможностях самореализации в нашей стране, в ходе которого респондентам был задан схожий по формулировке и смыслу вопрос: «Как вы считаете, в целом в России у людей сейчас скорее есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни, или такой возможности скорее нет?» 53% опрошенных ответили на него утвердительно, 35% отвергли такую возможность, а 9% затруднились с ответом на этот вопрос.

При этом 76% россиян выразили уверенность, что государство может сделать так, чтобы во всех регионах страны у людей были равные возможности реализовать себя. Для этого, по их мнению, необходимо обеспечить каждого жителя России рабочим местом, поднимать экономику, обеспечить рост зарплаты и уровня жизни в регионах, контролировать глав регионов, а также дать россиянам возможность учиться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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