В Челябинской области выявлено 138 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 138 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 9 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 54 тысячи 879 зараженных. 2 тысячи 233 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 131).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.03.21

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