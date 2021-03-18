В Челябинске на переезде такси влетело под грузовой поезд

Машина такси попала под грузовой поезд в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, авария произошла сегодня, 18 марта, в Тракторозаводском районе Челябинска.

В 7:20 на перегоне Чурилово – Тракторострой водитель автомобиля Lada, игнорируя красный свет, выехал на железнодорожный переезд перед движущимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадал водитель легковушки, маркированной как такси. Схода подвижного состава не произошло. На движение поездов происшествие не повлияло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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