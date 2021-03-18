Дело южноуральца, смявшего на фуре пять легковушек, направили в суд

В суд направлено уголовное дело в отношении водителя большегруза, совершившего ДТП с 5 легковыми автомобилями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Катав-Ивановский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Следствием установлено, что 16 июня 2020 года водитель ООО «Город», управляя грузовым автомобилем «Шанкси» с неисправной тормозной системой, груженым щебнем массой около 15 тонн, на крутом спуске автодороги М-5 «Урал», проигнорировав требования дорожных знаков, предупреждающих о повышенной опасности участка, заблаговременно не снизил скорость для соблюдения безопасной дистанции до двигавшихся впереди машин. Из-за перегрева тормозных механизмов фура не смогла своевременно остановиться и перед мостом через реку «Сильга» врезалась в ехавшие впереди легковушки «Лада Гранта», «Ауди Q 7», «Рено Сандеро», «Лада 211440» и «Хино».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Гранта», а также его пассажир погибли на месте происшествия. Остальные участники ДТП получили менее тяжкие травмы.

В рамках расследования уголовного дела потерпевшими – детьми погибшей семейной пары предъявлены исковые требования на сумму 6 миллионов рублей. На имущество ООО «Город» наложен арест.

Уголовное дело направлено в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.03.21

Не верят даже единороссы: южноуральские медики «переплюнули» по зарплатам москвичей. / В Челябинске на переезде такси влетело под грузовой поезд. / В Челябинской области выявлено 138 новых случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»