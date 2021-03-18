На Южный Урал обрушатся мокрый снег с дождем

В Челябинской области вновь осложняются погодные условия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспортаЧелябинской области, с вечера сегодняшнего дня до вечера завтрашнего на юге Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами – с дождем.

В отдельных районах – туманы, слабые метели, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица от наката.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными при передвижении по дорогам области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.03.21

Дело южноуральца, смявшего на фуре пять легковушек, направили в суд. / Не верят даже единороссы: южноуральские медики «переплюнули» по зарплатам москвичей. / В Челябинске на переезде такси влетело под грузовой поезд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»