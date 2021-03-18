Осадочек остался: в Челябинской области требуют возбудить уголовное дело по публичным слушаниям о проекте технопарка, от которого отказались

Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту фальсификации результатов публичных слушаний по проекту технопарка в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Кунашакского района согласилась с претензиями общественников к проведению публичных слушаний по изменению генплана поселка Куяш и правил землепользования и застройки населенного пункта.

Напомним, осенью прошлого года началось противостояние между жителями и властями района по поводу строительства технопарка промышленного хранения и рециклинга сырья, содержащего полезные ископаемые. Компания «Геософт» из Екатеринбурга попыталась провести публичные слушания по обсуждению подготовки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта в районе деревни Татарская Караболка.

При этом ни инициаторы строительства, ни районные власти так толком и не объяснили, что за предприятие появится в муниципалитете. Неизвестность быстро породила слухи, а тот факт, что технопарк должен был появиться недалеко от южноуральских запреток, заставил жителей опасаться, что новый полигон будут использовать для захоронения ядерных отходов.

Между тем, еще до публичных слушаний власти согласовали внесение изменений в генплан. Но прокуратура опротестовала это решение. В феврале нынешнего года, вопреки ожиданиям, районное собрание депутатов протест прокуратуры удовлетворило. А после этого и в правительстве Челябинской области заявили, что отказались от реализации проекта.

Между тем, общественники заявили, что результаты общественных слушаний не соответствуют действительности: в протоколе не учли голоса противников создания технопарка.

«Установлено, что, согласно протоколу, за принятие проекта изменений в правила землепользования и застройки проголосовало 24 человека. Проголосовавших против или воздержавшихся нет. Кроме того, за принятие изменений в генеральный план Куяшского поселения проголосовали 20 человек, голосов против не было, четыре человека воздержались, – цитирует ответ прокуратуры интернет-сообщество «Тюльпан.ку». – Вместе с тем ряд опрошенных участников слушаний пояснили, что проголосовали против указанных проектов, что не соответствует результатам голосования, отраженным в протоколах».

В связи с этим прокуратурой в Сосновский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Челябинской области направлены материалы для проведения доследственной проверки и принятия решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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