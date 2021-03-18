Россиянка купила упаковку яиц с «сюрпризом»

Жительница России приобрела ополовиненную упаковку яиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Салехарда была неприятно удивлена, когда открыла дома купленную в одном из супермаркетов известной сети упаковку яиц. Об этом пишет telegram-канал «Свободная касса».

По словам женщины, мало того, что в упаковке вместо привычного десятка яиц оказалось девять. Четыре из них оказались еще и пустыми. Неизвестный «доброжелатель» аккуратно разбил скорлупу с одной стороны, вылил содержимое и вернул оболочки в коробку.

«Справедливости ради стоит отметить, что такое могло произойти на любом этапе – как при фасовке на фабрике, так и на кухне у покупателя. Но прецедент интересный.", – отмечают авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.03.21

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