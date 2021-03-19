Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 55 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлен 141 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 55 тысяч 20 зараженных, что составляет 1,6% от населения области. 2 тысячи 243 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 140).

Челябинск, Март, Ольга Арсентьева

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