Челябинские ученые разрабатывают лекарства от коронавируса и туберкулеза

Челябинские ученые разрабатывают лекарства от коронавируса и других заболеваний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУрГУ, в лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств работают над улучшением многих противовирусных, иммуномодулирующих и противоопухолевых средств, в том числе жизненно важных. Сейчас ведется работа над лекарствами от туберкулеза, рака молочной железы и ВИЧ.

В частности, разработана новая серия гибридных производных тиазолидин-4-она для лечения туберкулеза, а также метод, позволяющий заранее определять токсичность новых препаратов для ВИЧ-инфицированных и создавать высокоэффективные лекарства без побочных эффектов.

Кроме того, ученые проводят исследования по поиску эффективных препаратов от Covid-19 и по определению природных веществ, которые могут бороться с вирусами.

«Такие вещества эффективны не только в лекарствах, но и при употреблении в пищу, – говорят в вузе. – Созданные на их основе функциональные продукты питания могут использоваться как замена медикаментам или совместно с ними».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.03.21

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