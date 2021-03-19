Два года Текслера: качество воздуха не изменилось

Качество атмосферного воздуха в Челябинске за год не изменилось.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росгидромета, синоптики провели оценку качества атмосферного воздуха за 2020 год в 12 городах России, включенных в Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

По сравнению с 2019 годом улучшилось качество атмосферного воздуха в Братске, Новокузнецке и Магнитогорске. В Магнитке уровень загрязнения снизился с высокого до повышенного.

А вот в Челябинске качество воздуха по сравнению с предыдущим годом не изменилось. Без изменений ситуация также в Красноярске, Чите и Норильске, где нынешний губернатор Алексей Текслер был некогда вице-мэром.

Напомним, сегодня, 19 марта, исполняется ровно два года с момента назначения Текслера руководителем Челябинской областью. С первого дня чиновник много внимания в своих выступлениях уделял экологической тематике. Однако дальше разговоров дело так и не пошло.

Единственными достижениями «команды Текслера» пока являются некие «соглашения», подписанные правительством региона и промышленными предприятиями. При этом, какие обязательства берут на себя промышленники и когда намерены их выполнить, стороны не разглашают.

Интересно, что битой оказалась даже карта «рекультивации Челябинской свалки». Долгое время и мэрия, и региональное минэкологии заявляли, что именно этот объект является одним из основных загрязнителей воздуха в областном центре. Но рекультивация подходит к концу, над свалкой вырастает земляной холм, а качественных изменений в атмосфере синоптики так и не заметили.

Недаром вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко оказалась крайне недовольной итогами визита в Челябинск, состоявшегося в конце января этого года. Тогда чиновница заявила, что для оценки качества воздуха достаточно выйти на улицу. А накануне и вовсе назвала Челябинск городом с самой опасной атмосферой.

Не слишком обнадеживают г-жу Абрамченко и многочисленные экологические соглашения. «Мы, к сожалению, по другим юрлицам знаем примеры, когда в планах все выглядит красиво – но так и остается на бумаге», – заявила вице-премьер в ходе визита. И хотя обращено замечание было, прежде всего, к самим промышленникам, очевидно, что еще одним адресатом было областное правительство, сразу после начала процесса подписания соглашений начавшее рапортовать об улучшении атмосферы как о свершившемся факте.

В действительности же, на протяжении двух лет (2019-2020) качество атмосферного воздуха в городе не меняется. И последнее по времени улучшение приходится на 2018, еще предтекслеровский, год.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.03.21

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