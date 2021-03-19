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Пятница, 19 марта 2021, 11:03 мск

Новости Челябинск

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Южный Урал готовится противостоять паводку, но вода может прийти, откуда не ждали

Военные готовят взрывы на южноуральских реках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 22 по 26 марта специалисты инженерно-саперных войск проведут в Челябинской области подрывные работы на реках региона.

По информации пресс-службы ЦВО, мероприятия пройдут в рамках противопаводковых мероприятий. Взрывные работы проведут на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Варненском, Ашинском и Брединском районах. Они охватят порядка 6 тысяч квадратных метров ледового покрова водоемов.

Готовятся к наступающему паводку и региональные власти. Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о начале работы для пропуска паводковых вод.

Согласно документу, наиболее уязвимые для паводка территории – Миасс, а также Агаповский, Брединский, Варненский, Карталиский, Нагайбакский, Чесменский, Кусинский, Саткинский и Катав-Ивановский районы.

Кроме того, 17 гидротехнических сооружений области взяты под круглосуточное наблюдение.

Но пока власти и военные готовят масштабные мероприятия для противодействия паводку, подтопления могут быть спровоцированы в результате таяния сугробов снега, скапливающегося во дворах и на улицах муниципалитетов при попустительстве местных чиновников.

Так, о растущих сугробах рассказывают жители Верхнего Уфалея. По их словам, власти даже не пытаются вывезти снег из дворов. Аналогичная ситуация складывается в Кизильском районе. Там жители поселка Ерлыгас жаловались на то, что не видели никакой снегоуборочной техники после обильных снегопадов начала марта.

В Ашинском районе на улице Пролетарская в Миньяре за всю зиму ни разу не видели грейдер, чистивший дорогу от снега. А вот что пишут жители Нагайбакского района в соцсетях, обращаясь к губернатору Алексею Текслеру: «Нас, жителей крайних домов села Крупское, когда-нибудь откопают? Или мы будем ждать, когда нас начнет топить?»

Даже Челябинск увязает в снегу. При этом мэрия отказывается вывозить снег из дворов многоквартирных домов, заявляя, что жители должны сами платить за организацию этих работ, причем не за счет квартплаты, а дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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