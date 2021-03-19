Жителям Челябинска предложили привиться от коронавируса в ТРК

Жители Челябинска в выходные смогут поставить прививку от коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, вакцинация состоится 20 марта в ТРК «Алмаз».

«Медицинская бригада из «Областной клинической больницы № 2» на специально отведенной площадке при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер проведет вакцинацию всем желающим горожанам, – сообщили в ведомстве. – При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. На месте заполняются анкета, согласие на вакцинацию, медики вносят информацию в реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации, сбор анамнеза».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.03.21

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